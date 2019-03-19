ما هي العقوبة المحتملة ضد كريستيانو؟

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة من المقرر أن تفرض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس لم ينزعج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيق في واقعة احتفال رونالدو المثير للجدل أمام جمهور أتلتيكو مدريد، عقب لقاء الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه خلال الاتهام الموجه لرونالدو تمت الإشارة إلى فقرتين من المادة 11 بالنظام الأساسي لليويفا، تتعلقان بانتهاك قواعد السلوك الأساسية وتشويه سمعة كرة القدم والاتحاد الأوروبي.

ولم يشر اليويفا في اتهامه الموجه لرونالدو إلى المادة 15 والتي يعاقب اللاعبين بسببها بالاستبعاد التلقائي لاستفزاز الجماهير.

وأوضح أن العقوبة المحتملة لرونالدو هي التعرض لغرامة تزيد عن 20 ألف يورو، والتي تم فرضها على الأرجنتيني دييغو سيميوني عندما قام باحتفال مماثل في مباراة الذهاب بين الفريقين.

وأرجع الموقع سبب توقع حصول رونالدو على عقوبة تفوق سيميوني إلى أن الدون قام بالاحتفال أمام جماهير أتلتيكو، كما أنه لم يعتذر عن الواقعة وردد كلمات مهينة بالإسبانية صوب مشجعي الروخيبلانكوس.