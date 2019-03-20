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بوغبا: ارتداء قميص ريال مدريد بمثابة حلم

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 22:41

بوغبا: ارتداء قميص ريال مدريد بمثابة حلم
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، فتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم، معتبرا أن "ارتداء قميص الفريق الملكي بمثابة حلم".

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "ريال مدريد حلم لكل الأطفال، ولكل لاعبي كرة القدم، خاصة مع تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان".

وأردف النجم الفرنسي قائلا "سعيد هنا في مانشستر يونايتد مع المدير الفني أولي جونار سولسكاير، لكننا لا نعلم ما سيحدث في المستقبل".

ويستعد ريال مدريد لخوض سوق انتقالات كبير في الصيف المقبل مع زيدان، لتعويض خيبة أمل الموسم الجاري.

ويعد بوغبا أحد أبرز أهداف الفرنسي زيدان في الميركاتو الصيفي، كما أن اللاعب يحظى باهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وإلى جانب بوغبا، يستهدف ريال مدريد عدة نجوم آخرين مثل إيدين هازارد، ونغولو كانتي، وساديو ماني، وكيليان مبابي، بالإضافة إلى نيمار دا سيلفا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#بول بوغبا
#ريال مدريد
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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