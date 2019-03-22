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برشلونة يخطط لضم هدف ريال مدريد

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 08:46

برشلونة يخطط لضم هدف ريال مدريد
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني اقتحم الصراع مع غريمه التقليدي، ريال مدريد، على ضم نجم إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر وكيل سكرينيار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "بالفعل ريال مدريد يريد ضم اللاعب، ولكن هناك أيضًا برشلونة الذي قد يقنع إنتر لإتمام الصفقة".

وأضاف "سكرينيار لاعب محترف وقد يوافق على عرض الريال، ولكن هناك وكلاء متوحشين يحاولون نقل اللاعبين إلى الفرق التي يريدونها".

وتابع هيلس "دفع إنتر 28 مليون يورو إلى سامبدوريا مقابل الحصول على خدمات سكرينيار في صيف 2017، وبعد 6 أشهر عرض مانشستر سيتي 55 مليونًا لضم اللاعب".

وواصل وكيل سكرينيار "لقد وصلت قيمة سكرينيار الآن إلى 100 مليون يورو، وتبدو صفقة انتقاله معقدة بسبب الوكلاء المتوحشين".

يذكر أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى سكرينيار، بعد التقارير التي خرجت لتؤكد رغبة المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الرحيل عن الميرنغي خلال الصيف المقبل.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#برشلونة
#ريال مدريد
#إنتر ميلان
#ميلان سكرينيار

من عرب 48

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