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سان جيرمان يسعى لضم لاعب مانشستر يونايتد بالمجان

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 08:40

سان جيرمان يسعى لضم لاعب مانشستر يونايتد بالمجان
اللاعب الإسباني أندير هيريرا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لإبرام صفقة مجانية من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن الإسباني أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد، دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بغية الانضمام إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد أندير هيريرا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وبدا أنه سيبقى في صفوف الشياطين الحمر، بعدما لعب دورًا كبيرًا في نهضة الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن سان جيرمان سيغري اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد ينص على تقاضيه 150 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لمدة 3 أعوام.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تأمين التعاقد مع لاعب وسط، بعدما فشلت محاولاته في ضم لاعب إيفرتون إدريسا جايا، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#باريس سان جيرمان
#مانشستر يونايتد
#أندير هيريرا

من عرب 48

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