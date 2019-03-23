تصفيات يورو 2020: إنجلترا تستهل مشوارها بفوز ساحق

حقق منتخب إنجلترا فوزا ساحقا على نظيره منتخب التشيك بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز خماسية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ (هاتريك)، هاري كين وتوماس كالاس (ذاتي).

وبهذا الفوز حصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط له في بداية مشواره بتصفيات يورو 2020، في حين بقي رصيد منتخب التشيك خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

وشهدت الدقائق الأولى سيطرة واضحة لأصحاب الأرض، لكن دون وجود تهديد حقيقي على المرمى التشيكي، وأرغمت الإصابة إيريك داير على الخروج مبكرا من الملعب، ليدخل مكانه روس باركلي ويعود هندرسون للعب أمام الخط الدفاعي.

وعلى عكس المجريات، افتتحت التشيك مسلسل الفرص في الدقيقة 23 بعدما وصلت الكرة إلى داريدا الذي سدد بيسراه على حدود منطقة الجزاء كرة عالية بجانب المرمى.

الرد الإنجليزي جاء سريعا وصارما وبعد دقيقة واحدة فقط، عندما مرر كين كرة بينية جميلة نحو سانشو في الناحية اليمنى، فأرسل الأخير كرة على طبق ذهبي أمام المرمى إلى سترلينغ الذي لم يجد صعوبة في تحويلها للشباك معلنا عن الهدف الأول.

وبقيت الأمور على حالها وسط سيطرة واضحة من الإنجليز ومحاولات تشيكية خجولة، حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد إعاقة سترلينغ داخل المنطقة، ترجمها الهداف كين للهدف الثاني.

ودخل ماتي فيدرا إلى تشكيلة التشيك مكان يانكتو، وكاد الفريق الضيف أن يقلص الفارق في الدقيقة 51، عندما نفذ كاديرابيك ركلة حرة تابعا سوتشيك برأسه بجانب المرمى، وبعدها بدقيقتين، وصلت الكرة من ركلة حرة أخرى إلى بافيلكا الذي سدد في أحضان الحارس جوردان بيكفورد.

وسيطر الحارس التشيكي بافلينكا على كرة ارتدت بطريق الخطأ من زميله نوفاك في الدقيقة 55، والأخير أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 59 عندما مر كين من اليسار ليمرر كرة أمام المرمى ليتابعها سانشو من مسافة قريبة لكن المدافع التشيكي أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى.

وسجل سترلينغ هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 62، عندما وصلت الكرة إثر هجمة سريعة إلى لاعب مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء فسدد بيسراه كرة مقوسة عانقت الشباك بسهولة، ليدخل بعدها ديكلان رايس إلى تشكيلة إنجلترا في مباراته الدولية الأولى بدلا من ألي.

وأكمل سترلينغ ثلاثيته في الدقيقة 69، عندما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من جسد سيلوتسكا لتخدع الحارس وتسكن الشباك، ليخرج نجم اللقاء من الملعب مفسحا المجال أمام الصاعد كالوم هودسون أودوي.

وتابع باركلي عرضية من تشيلويل بعيدا عن المرمى في الدقيقة 72، وابتعدت محاولة التشيكي شيك بقليل عن المرمى الإنجليزي إثر تمريرة من فيدرا في الدقيقة 74.

وظل الوضع قائما مع هجوم إنجليزي سريع، حتى الدقيقة 84، عندما مرر سانشو الكرة إلى هودسون أودوي في الناحية اليسرى، فاخترق لاعب تشيلسي منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أبعدها الحارس لكن المدافع كالاس حولها في مرمى فريقه.