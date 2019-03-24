تصفيات يورو 2020: إيطاليا تبدأ مشوارها بالفوز على فنلندا

استهل منتخب إيطاليا مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بالفوز على منتخب فنلندا بهدفين نظيفين، ضمن مباريات المجموعة العاشرة من دور المجموعات.

وأحرز هدفا المنتخب الإيطالي كل من اللاعبين نيكولو باريلا ومويس كين.

وبهذا الفوز، حصد منتخب إيطاليا أول 3 نقاط له في مستهل مشواره بتصفيات يورو 2020.

مجريات المباراة:

بدأ منتخب إيطاليا، المباراة بقوة واندفاع نحو مرمى فنلندا، وفي الدقيقة 7، تمكن نيكولو باريلا، لاعب وسط الآزوري، من تسجيل الهدف الأول، بعد ركلة حرة ثابتة نُفذت داخل المنطقة، أبعدها مدافعي فنلندا، لتصل إلى باريلا الذي سدد الكرة من خارج المنطقة، لترتطم بأقدام فايسانين مدافع فنلندا وتسكن الشباك بنجاح.

وحاول المنتخب الفنلندي تنفيذ الرد السريع، وفي الدقيقة 10، سدد تيم سبارف، تصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجوار مرمى الحارس دوناروما.

وسنحت الفرصة أمام بيتشيني، الظهير الأيمن لإيطاليا، لمضاعفة النتيجة في الدقيقة 12، بعد عرضية مويس كين، من الناحية اليسرى، قابلها بيتشيني بتصويبة بجانب المرمى.

وسدد بيرنارديسكي تصويبة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فنلندا.

وفي الدقيقة 52، تصدى لوكاس هراديكي، حارس فنلندا لهجمة خطيرة لإيطاليا، بعد تمريرة طولية من فيراتي إلى إيموبيلي، أبعدها الحارس لركلة ركنية، قبل أن يسددها إيموبيلي.

وشهدت الدقيقة 65، أول فرصة خطيرة للمنتخب الفنلندي، وكاد تيمو بوكي أن يسجل الهدف الأول بعدما استغل تمريرة من روبين لود من الناحية اليمنى، سددها بوكي بجوار القائم الأيسر لدوناروما، وارتطمت بالشباك الخارجية.

وتمكن المنتخب الإيطالي من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 74، عن طريق مويس كين، بعدما نجح إيموبيلي من ضرب الخط الدفاعي لفنلندا، بتمريرة في العمق إلى كين، الذي سدد بقدمه اليسرى كرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79، حل فابيو كوالياريلا، بديلًا لإيموبيلي، وكاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة 81، بعد عرضية من بيرنارديسكي قابلها المهاجم برأسه، بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا 2-0.