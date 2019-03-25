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هازارد يحقق رقما قياسيا مع منتخب بلجيكا

تاريخ النشر: 25/03/2019 - 08:56

هازارد يحقق رقما قياسيا مع منتخب بلجيكا
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

حقق النجم البلجيكي، إيدين هازارد، رقما قياسيا مع منتخب بلاده خلال مشاركته في مواجهة منتخب قبرص، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكر موقع "سكواكا" الإنجليزي أن هازارد شارك في مباراته رقم 100 مع منتخب بلجيكا، ليكون ثالث لاعب بلجيكي يصل لمئوية مع منتخب الشياطين الحمر بعد يان فيرتونخن صاحب الـ112 مباراة، وأكسيل فيتسيل صاحب الـ101 مواجهة دولية.

جدير بالذكر أن هازارد بدأ مشواره مع منتخب بلجيكا منذ عام 2008.

ويحظى نجم تشيلسي الإنجليزي باهتمام عدة فرق أوروبية كبيرة التي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها ريال مدريد الإسباني.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#إيدين هازارد
#منتخب بلجيكا
#تشيلسي
#ريال مدريد

من عرب 48

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