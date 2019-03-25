هل يؤثر حرمان تشيلسي من ضم لاعبين على رحيل هازارد؟

ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي تشيلسي الإنجليزي ممن كانوا يرغبون في الرحيل عن صفوف الفريق، ضربة قوية بعدما ذكر أندرياس كريستينسن أن الفريق أبلغه بعدم رحيل أي لاعب بعد تقديم "البلوز" لاستئناف ضد حرمانه من إبرام صفقات جديدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد فرض عقوبة على تشيلسي بحرمانه من التعاقد مع أي لاعب لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 600 ألف فرانك سويسري، على خلفية انتهاك الفريق لوائح ضم لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا.

وقدم تشيلسي استئنافا ضد القرار لكنه شعر "بالذهول" من قرار الفيفا برفض طلبه بتجميد العقوبة خلال عملية الاستئناف.

وارتبط اسم كريستينسن، الذي شارك في التشكيلة الأساسية في 3 مباريات في الدوري هذا الموسم، بالرحيل عن تشيلسي لكن اللاعب الدانماركي أصبح مجبرا على التأقلم مع استمراره في لندن.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 22 عاما صحيفة "إكسترا بلاديت" الدانماركية "الرسائل التي وصلتنا هي أن تشيلسي لا يستطيع تقديم الاستئناف ضد العقوبة ويريد بقاء كل اللاعبين.. من الصعب جدا تقبل هذا الوضع".

وسيعقّد حرمان تشيلسي من إبرام صفقات في فترتي انتقالات، مستقبل إيدين هازارد، لاعب البلوز، الذي قال في العام الماضي إنه يحلم باللعب لريال مدريد، وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى توقف مفاوضات تجديد عقده.

ويأمل كريستينسن في إثارة إعجاب المدرب ماوريسيو ساري بما يقدمه في الدوري الأوروبي، إذ يبحث عن فرصة الحفاظ على مكان في التشكيلة الأساسية.

وأضاف المدافع الدانماركي "حاولت إظهار إمكانياتي في التدريبات لكن الأمر صعب لأننا لا نتدرب بالقدر الكافي بسبب كثرة المباريات التي نخوضها".

وتابع "لعبت مباريات في الدوري الأوروبي وأتمنى مواصلة ذلك إذا واصلنا مشوارنا في البطولة".

ويلعب تشيلسي ضد سلافيا براج في دور الثمانية في الدوري الأوروبي الشهر المقبل.