تصفيات يورو 2020: إنجلترا تسحق الجبل الأسود بخماسية لهدف

حقق منتخب إنجلترا فوزا عريضا على منتخب الجبل الأسود بخماسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث المجموعة الأولى بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز خماسية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين مايكل كين، روس باركلي (هدفان)، هاري كين ورحيم سترلينغ، وفي المقابل سجل هدف الجبل الأسود الوحيد اللاعب ماركو فيسوفيتش.

وبهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد الجبل الأسود عند نقطة واحدة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

سيطر المنتخب الإنجليزي على المباراة منذ البداية، وأهدر له المدافع ماغواير فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة بعدما مرت رأسيته بعيدا عن المرمى إثر ركلة ركنية، لكن المنتخب المضيف تقدم بعكس المجريات في الدقيقة 17، عندما حاول فيسوفيش إرسال الكرة إلى زميله بيكيراي، لترتد إليه من مايكل كين، فوضع الكرة بالشباك بأناقة من بعد 15 ياردة.

وضاعف المنتخب الإنجليزي من ضغطه بعد تلقي الهدف، وذلك من خلال هجمات متنوعة عبر الجناحين سترلينغ وهودسون أودوي، وتمكن في الدقيقة 30 من معادلة النتيجة بعدما نفذ باركلي ركلة حرة على رأس مايكل كين الذي لم يخطئ المرمى.

واستمر الضغط الإنجليزي، فقام أودوي بجهد فني مميز قبل أن يرسل كرة أبعدها سافيتش من أمام مرماه في الدقيقة 34، وقام لاعب تشيلسي الواعد بدور كبير في هدف بلاده الثاني، عندما راوغ أكثر من مدافع في الناحية اليسرى، ثم سدد بيمناه كرة وضع باركلي قدمه أمامها وأكملها في المرمى بالدقيقة 38.

افتتح المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني بتشكيل الخطورة عبر روز الذي وجه كرة أمام المرمى فشل سترلينغ في متابعتها، ورد منتخب الجبل الأسود بتسديدة من ماروسيتش علت العارضة، وأنقذ حارس أصحاب الأرض بتكوفيتش مرماه من محاولة جديدة لهودسون أودوي في الدقيقة 51.

وأضاع بيكيراي فرصة للمنتخب المضيف في الدقيقة 54 بعدما ضل طريق المرمى من منطقة الـ6 ياردات، وفي الدقيقة 59، مر سترلينغ من الناحية اليمنى لكن تمريرته أبعدها الدفاع لتصل إلى المتحفز باركلي الذي وضعها بثقة داخل المرمى.

ولم يكتف الإنجليز بذلك، فأضافوا الهدف الرابع بالدقيقة 71 من هجمة مرتدة انطلق خلالها سترلينغ من الناحية اليمنى ليمرر كرة "مقشرة" إلى كين الذي تابعها دون رقابة في الشباك.

ثم ترك البديل جوردان هندرسون بصمته عندما مرر كرة بينية مميزة إلى سترلينغ الذي انفرد بالحارس ليسجل خامس أهداف بلاده في الدقيقة 81، وهو ما دفع ساوثغيت لإخراج هاري كين وإشراك المهاجم كالوم ويلسون في الدقائق الـ10 الأخيرة.