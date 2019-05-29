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سامبدوريا يغازل غاتوزو بعد رحيله عن ميلان

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 20:19

سامبدوريا يغازل غاتوزو بعد رحيله عن ميلان
المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو تلقى عرضا تدريبيا للإشراف على أحد الفرق الإيطالي، بداية من الموسم الكروي المقبل.

وكان ميلان قد أعلن، أمس الثلاثاء، رحيل غاتوزو عن منصب المدير الفني للروسونيري، عقب نهاية الموسم المنصرم في إيطاليا، خلال موسم استمر فيه فشل الفريق في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن انطونيو رومي، مدير ومحامي نادي سامبدوريا، تواصل بالفعل مع غاتوزو، ليعرض عليه تولي المهمة الفنية للفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أول اتصال بين رومي وغاتوزو، كان قبل بضعة أشهر، إلا أن جينارو حذر سامبدوريا من أنه سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في نهاية الموسم.

ولفتت الصحيفة إلى أن سامبدوريا عرض على غاتوزو، تولي المهمة الفنية للفريق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأوضحت أن مدرب ميلان السابق يشعر بالإغراء ناحية النادي بسبب الاهتمام به، خاصة وأنه من المحتمل أن يتخلوا عن ماركو جيامباولو، المدرب الحالي.

وختمت الصحيفة بأن سامبدوريا ليس هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع غاتوزو، مشيرة إلى أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أيضًا يريد التعاقد مع المدرب الإيطالي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#جينارو غاتوزو
#ميلان
#سامبدوريا
#نيوكاسل يونايتد

من عرب 48

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