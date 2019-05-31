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تقارير تكشف موعد تحرك برشلونة لضم غريزمان

تاريخ النشر: 31/05/2019 - 13:54

تقارير تكشف موعد تحرك برشلونة لضم غريزمان
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أنهى الجدل الدائر حول ضم نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيتحرك لضم اللاعب بشكل رسمي يوم 1 تموز/يوليو المقبل، عندما ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو إلى 120 مليون يورو.

ورغم أن لاعب ذو وزن كبير في برشلونة يعارض توقيع النادي مع غريزمان، وشن حملة ضد الصفقة، إلا أن الفنيين في البارسا يرون أن الأخير سيقدم إضافة كبيرة للفريق على المستوى الهجومي، كما أنه يقوم بأدوار دفاعية.

وأشارت إلى أن اللاعب أبلغ برشلونة أنه على استعداد للالتزام بالاتفاق الذي أبرمه مع مسؤولي البارسا في الصيف الماضي بشأن الراتب السنوي، رغم أنه سيتقاضى بذلك راتبًا يقل عما يحصل عليه في عقده الجديد رفقة أتلتيكو مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، في مقدمة المدافعين عن ضرورة إتمام صفقة غريزمان في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية أكدت مؤخرًا أن برشلونة قام بتجميد صفقة التعاقد مع غريزمان، وأن الأخير لم يعد ضمن أولويات النادي الكاتالوني في الميركاتو الصيفي.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#برشلونة
#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد

من عرب 48

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