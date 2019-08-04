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بايرن ميونخ يوافق على شروط ساني لضمه

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 23:48

بايرن ميونخ يوافق على شروط ساني لضمه
النجم الألماني ليروي ساني (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني بات على أعتاب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق بايرن ميونخ على الشروط المالية للاعب، حيث من المقرر أن يتقاضى ساني 16.5 مليون جنيه إسترليني في الموسم، بينما يتبقى للفريق الألماني إتمام الاتفاق مع مانشستر سيتي على قيمة انتقال ساني، من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ووفقًا لـ"سكاي ألمانيا"، فإن مانشستر سيتي يريد الحصول على 145 مليون جنيه إسترليني من أجل التنازل عن ساني، الذي انضم إلى السيتيزنس عام 2016، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "سكاي" إلى أن بايرن تحدث مع اللاعب في لندن، ووافق على شروطه الشخصية.

ووافق وكيل ساني على الراتب المعروض على اللاعب، الذي يعادل 18 مليون يورو سنويا، مما يعني أنه في حال أراد السيتي الحفاظ على نجمه الشاب، فسيتعين عليه توفير نفس الراتب.

ويأمل بايرن ميونخ في إنهاء الصفقة بشكل رسمي يوم الخميس المقبل على أقصى تقدير.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#بايرن ميونخ
#ليروي ساني
#مانشستر سيتي

من عرب 48

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