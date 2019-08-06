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نيمار الورقة الأخيرة لبرشلونة في الميركاتو

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 15:08

نيمار الورقة الأخيرة لبرشلونة في الميركاتو
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا طرأ في إمكانية عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في مؤتمر تقديم صفقات الفريق الكاتالوني، بأن ميركاتو البارسا لا يزال مفتوحًا، تعود إلى التعاقد مع نيمار.

وأكدت أن صفقة نيمار هي التدعيم الوحيد المحتمل لبرشلونة هذا الصيف، لا سيما بعد أن تعاقد الفريق مع ظهير أيسر بضم جونيور فيربو بشكل رسمي.

وأشارت إلى أن مفاوضات عودة النجم البرازيلي لا تزال عالقة بين طلبات سان جيرمان الكبيرة، ورغبة برشلونة في إتمام الصفقة عن طريق تبادل اللاعبين.

وشددت على أن خيار الاستغناء عن نيمار على سبيل الإعارة مع وضع بند للشراء في الصيف المقبل، غير مطروح الآن على طاولة المفاوضات.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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