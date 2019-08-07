مانشستر يونايتد يعاقب لوكاكو!

فرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غرامة مالية على نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بسبب تغيبه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.

وظهر لوكاكو في اليومين الأخيرين بقميص فريق أندرلخت، داخل مقر النادي البلجيكي، بالرغم من استمرار تحضيرات اليونايتد استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن مانشستر يونايتد قرر فرض غرامة على لوكاكو بخصم أسبوعين من راتبه.

وارتبط لوكاكو بالرحيل عن اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتنافس كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، على ضمه.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن إنتر ميلان قدم عرضا جديدا بقيمة 75 مليون يورو لضم لوكاكو، ليقترب النيراتزوري من القيمة المطلوبة من اليونايتد، والتي تبلغ حوالي 83 مليون يورو.

وختمت بأن وكيل لوكاكو يتواجد حاليًا في مدينة لندن، لإغلاق صفقة رحيل المهاجم البلجيكي خلال الساعات القليلة المقبلة.