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بدون ميسي.. برشلونة يتفوق على نابولي

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 10:45

بدون ميسي.. برشلونة يتفوق على نابولي
(أ ب)
عرب ٤٨

سجل لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش هدف الفوز 2-1 لبرشلونة الإسباني على نابولي الإيطالي في مباراة ودية أقيمت في ميامي في غياب نجم الأول ليونيل ميسي المصاب في ربلة الساق.

وتقدم الفريق الكاتالوني بواسطة لاعب وسطه الآخر سيرخيو بوسكيتس بكرة لولبية (39) وعادل مدافع برشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي لنابولي خطأ في مرمى فريقه (42).

وحسم راكيتيتش نتيجة المباراة بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

والتحق البرازيلي فيليبي كوتينيو بفريقه خلال جولته الأميركية بعد إجازة إثر مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا لكنه لم يشارك في صفوف فريقه.

وعلى الرغم من اهتمام أكثر من فريق للحصول على خدمات كوتينيو، فان مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي ألمح الى بقاء صانع الألعاب البرازيلي في صفوف فريقه بقوله "نحن نعول على كوتينيو. سوق الانتقالات مفتوحة لكننا نتوقع بقاءه في صفوفنا".

ويلتقي الفريقان مجددا في ميشيغان السبت المقبل في إطار استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

 


#برشلونة
#راكيتش
#ميسي
#نابولي

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