لوكاكو يتجه لإيطاليا ومانشستر يونايتد مهتم بأحد نجوم يوفنتوس

وصل مهاجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو، مدينة ميلانو، من أجل إجراء الاختبارات الطبية قبل توقيع عقد الانضمام إلى إنتر ميلان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، من المتوقع أن تبلغ مدة العقد 5 أعوام، بقيمة 80 مليون يورو، أي أقل من المبلغ الذي دفعه يونايتد لشراء اللاعب من إيفرتون قبل عامين.

وكان وكيل أعمال لوكاكو، فيديريكو باستوريللو، قد نشر مساء أمس، الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، صورة له مع لوكاكو على متن طائرة خاصة، أرفق معاها عبارة "جاهزان للإقلاع، الوجهة ميلانو".

وتدرب لوكاكو مؤخرا مع فريقه السابق أندرلخت، ما دفع إدارة يونايتد لتوقيع غرامة عليه، علما بأنه لم يلعب مباراة واحدة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

من ناحية ثانية، أكدت شبكة "سكاي إيطاليا"، أن مانشستر يونايتد عاد ليحاول ضم مهاجم يوفنتوس، ماريو ماندزوكيتش، تعويضا لرحيل لوكاكو الوشيك.