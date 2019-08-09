كوتينيو يرفض عرضا من الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، فيليب كوتينيو، رفض عرضا للرحيل عن فريقه لصالح أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن كوتينيو تلقى مكالمة هاتفية من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، في اليوم الأخير من الميركاتو بالبريمييرليغ، لإقناعه باللعب لصالح السبيرز.

ورغم العلاقة السابقة بين كوتينيو وبوكيتينو، منذ أن عملا معًا في إسبانيول، لكن النجم البرازيلي رفض الانضمام إلى السبيرز.

وأشارت إلى أن قرار اللاعب البرازيلي يعود إلى أنه يرفض اللعب مع أي فريق في إنجلترا غير ليفربول.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.

وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.