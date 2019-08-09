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مارسيلو: لم أفكر أبدا في الانتقال إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 14:32

مارسيلو: لم أفكر أبدا في الانتقال إلى يوفنتوس
النجم البرازيلي مارسيلو (تويتر)
عرب ٤٨

علق نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، على الأنباء التي كانت تربطه بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خصوصًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى "السيدة العجوز" الصيف الماضي.

وذكر مارسيلو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "فكرة ارتداء قميص يوفنتوس لم تكن أبدًا في رأسي، دائمًا أشعر بالارتباط مع ريال مدريد".

وأضاف "كثيرًا ما كنت ارتبط بالعديد من الأندية الإيطالية، لكن الأمر مجرد شائعات، الحقيقة هي أنني أحب الريال، إنه منزلي وأفضل فريق في العالم".

وتابع "عندما تتعاقد مع ريال مدريد فأنت تعرف أنك تستطيع الفوز بكل شيء، وما فعله النادي في أوروبا على مدار السنوات الأخيرة، سجل صعب يصعب مطابقته أو التغلب عليه".

وأتم "الفوز بكل شيء يرجع لمكانة ريال مدريد ومجهود اللاعبين والتواضع الذي كنا نلعب به في كل مباراة، نحن نحترم الخصوم ولا نقلل منهم أبدًا".


#مارسيلو
#يوفنتوس
#ريال مدريد

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