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ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل ملاقاة تشيلسي

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 09:50

ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل ملاقاة تشيلسي
الحارس البرازيلي أليسون (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي تلقى صدمة قوية قبل ملاقاة نظيره تشيلسي يوم الأربعاء القادم، في المنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وبحسب ما نقله الموقع الرسمي للريدز، فإن الحارس البرازيلي أليسون باكير سيغيب عن مواجهة السوبر الأوروبي، بعد تعرضه للإصابة أمام نوريتش سيتي، أمس الجمعة، في افتتاح البريمييرليغ.

وتم استبدال الحارس البرازيلي في الدقيقة 38 من المباراة التي فاز فيها الريدز بنتيجة 4-1، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.

ومن المنتظر أن يخضع أليسون باكير لبعض الفحوصات خلال الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وأشار الموقع الرسمي للريدز، إلى أنه في ظل إصابة أليسون، يُنتظر أن يحرس أدريان عرين الفريق في السوبر الأوروبي، على أن يجلس كاومهين كيليهر على دكة البدلاء.


#أليسون
#ليفربول
#تشيلسي
#كأس السوبر الأوروبي

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