ريال مدريد يفضل نيمار على بوغبا

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في الميركاتو الخاص بفريق ريال مدريد الإسباني قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ريال مدريد سيتوقف عن مطاردة الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، في حالة التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سليفا.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يخوض منافسة قوية مع برشلونة، من أجل حسم صفقة نيمار هذا الصيف.

ويعرض ريال مدريد على نيمار راتب أسبوعي يبلغ 700 ألف إسترليني، بينما يغري سان جيرمان بصفقة تتخطى الـ100 مليون إسترليني، بالإضافة إلى ضم واحد من الثلاثي مارسيلو وإيسكو ورافاييل فاران كجزء من الاتفاق.

يذكر أن ضم بوغبا كان الهدف الأول لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، فيما تبقى من الميركاتو، ولكن إدارة الشياطين الحمر ترفض دخول مفاوضات بشأن رحيل اللاعب الفرنسي، بينما ضم نيمار هو الرغبة الأولى لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.