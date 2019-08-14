بالوتيلي يُفضّل بريشيا الإيطالي على فلامينغو البرازيلي

يبدو المهاجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، في طريقه إلى الانضمام إلى نادي بريشيا الإيطالي، بعقد لثلاث سنوات، بعد انتهاء عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي"، اليوم الأربعاء، أن بالوتيلي الذي كان مرشحا للانتقال إلى فلامينغو البرازيلي؛ فضل الانتقال إلى بريشيا الإيطالي في المدينة التي نشأ فيها، أملًا في التألق مع الفريق الجديد من أجل تعزيز حظوظه بالعودة إلى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي عام.

ويعود بالوتيلي إلى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات، علما بأن تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معارا من ليفربول الإنجليزي، ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين سجل خلالهما 43 هدفا، ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر وسجل 8 أهداف في 15 مباراة.

ولعب بالوتيلي أيضا في صفوف إنترميلان بين 2007 و2010، وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من عام 2010 وحتى عام 2013، حيث أحرز معه لقب الدوري الممتاز عام 2012.

وخاض بالوتيلي 36 مباراة دولية، وغاب عن المنتخب منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020، ضد بولندا، في أيلول/ سبتمبر 2018.