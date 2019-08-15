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لم يقنع زيدان بقدراته.. الوافد الجديد في طريقة للإعارة

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 10:07

لم يقنع زيدان بقدراته.. الوافد الجديد في طريقة للإعارة
(تويتر)
عرب ٤٨

أكدت تقارير صحافية رغبة المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، بإعارة المهاجم الصربي الجديد، لوكا يوفيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي لعدم اقتناعه بقدراته التهديفية.

وتعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو من فرانكفورت، وكان يعلق عليه آمال كبيرة ليكون مهاجم الفريق الأساسي في المستقبل، خصوصاً بعد الموسم الرائع الذي قدمه في الدوري الألماني.

وادعت صحيفتان مشهورتين في صربيا أن زيدان غير مقتنع بيوفيتش، الذي لم يسجل أي هدف في المباريات الودية، رغم أنه لعب في عدة مراكز، فقد شغل مركز رأس الحربة في خطة 4-3-3، ولعب أيضاً مع كريم بنزيما في الخط الأمامي.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية عن مصادر صربية أن خيار إعارة يوفيتش هذا الصيف مطروحاً بقوة، وفي حال تم ذلك بالفعل، سيكون إخفاقاً جديداً للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي أبرم العديد من الصفقات غير الناجحة مؤخراً.

وشارك يوفيتش في مباراة روما الأخيرة وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، لكنه فشل بهز الشباك، بينما تمكن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، من تسجيل 4 أهداف خلال الفترة التحضيرية.

 


#زيدان
#يوفيتش
#فرانكفورت
#ريال مدريد

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