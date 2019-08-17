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زيدان يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة سيلتا فيغو

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 10:19

زيدان يتلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة سيلتا فيغو
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، تلقى صدمة جديدة قبل ملاقاة سيلتا فيغو، اليوم السبت على ملعب بالايدوس، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وجاء ذلك بعدما تأكد غياب داني كارفاخال الظهير الأيمن للريال عن المباراة، بسبب قرار لجنة المسابقات التي ارتأت استمرار سريان العقوبة الموقعة عليه منذ الموسم الماضي.

وتلقى كارفاخال البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ريال بيتيس بنهاية الموسم الماضي، لكن الاتحاد الإسباني ناقش إمكانية عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليغا في الموسم الجديد.

وكان ريال مدريد يأمل في رفع العقوبة من قبل المجلس الأعلى للرياضة بحيث يتمكن كارفاخال من لعب مباراة سيلتا فيغو، بحصوله على عفو عن تلك العقوبة التي وقعت عليه الموسم الماضي.

واستدعى زيزو اللاعب الدولي الإسباني قبل أن يعلم بهذا النبأ ليفقد المدرب الفرنسي بالتالي ثاني لاعب أساسي بعد إصابة البلجيكي إيدين هازارد العضلية التي ستبعده عن المستطيل الأخضر لمدة شهر تقريبًا.

ومن المتوقع أن يعوض ألفارو أودريوزولا مركز كارفاخال، وربما يقرر زيدان اللعب بثلاثة مدافعين وظهيرين في ملعب بالايدوس.


#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#داني كارفاخال
#سيلتا فيغو
#الدوري الإسباني

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