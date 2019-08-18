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نجم برشلونة يرد على إمكانية دخوله في صفقة نيمار

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 20:29

نجم برشلونة يرد على إمكانية دخوله في صفقة نيمار
من اليسار: النجم البرتغالي نيلسون سيميدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني ردّ على إمكانية دخوله في صفقة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من أجل إعادة الأخير من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد نشرت اليوم أن البرتغالي نيلسون سيميدو، مستعد للانتقال إلى سان جيرمان كجزء من صفقة نيمار، رغم أن رغبة البرتغالي الأولى هي البقاء مع برشلونة.

ورد اللاعب على هذا الخبر عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستغرام" وكتب عليها "لا تقولوا هراء.. أخبار كاذبة".

وكان اللاعب البرتغالي مرشحًا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف صوب أتلتيكو مدريد، ضمن صفقة أنطوان غريزمان، ولكن مسؤولي البارسا رفضوا التخلي عن خدمات سيميدو.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن سان جيرمان طلب ضم سيميدو كجزء من صفقة عودة نيمار إلى برشلونة.


#برشلونة
#نيلسون سيميدو
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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