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صلاح: لن أنزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 22:16

صلاح: لن أنزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر النجم المصري، محمد صلاح، أنه لن ينزعج حال خسارة لقب الحذاء الذهبي لهدف الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال تتويج ليفربول بلقب الدوري.

وذكر صلاح خلال مقابلته مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "بالطبع، أرغب في الحصول على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، لكن فوز ليفربول بالألقاب يأتي أولًا، وخاصة إذا كان البريمييرليغ".

وبسؤاله عن إمكانية خسارة لقب الهداف، مقابل تتويج ليفربول بلقب البريمييرليغ، أجاب: "نعم، بكل تأكيد، قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي".

وأوضح: "أنا لست مهاجمًا، ألعب كجناح، لذا فإن وظيفتي ليست فقط تسجيل الأهداف، بل مساعدة زملائي أيضًا".

وتابع: "ألعب كجناح أكثر، لم ألعب في مركز رقم 9 (مهاجم صريح) لفترة طويلة".

وأتم: "أنا مرتاح لذلك، هذه ليست وظيفتي الأساسية مثل المهاجم الصريح، هو وظيفته أن يسجل فقط، ولكن كجناح ليس عليك تسجيل الأهداف فقط، بل صناعتها أيضًا، واللعب مع الفريق والقيام ببعض المهام الدفاعية".

وسجل صلاح 44 هدفًا في جميع المسابقات في عامه الأول في ملعب أنفيلد في موسم 2017/18 و27 هدفًا في الموسم الماضي.


#محمد صلاح
#ليفربول
#الحذاء الذهبي
#الدوري الإنجليزي

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