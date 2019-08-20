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كريستيانو يعود إلى تدريبات يوفنتوس

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 09:02

كريستيانو يعود إلى تدريبات يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

عاد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات فريقه بالأمس بعد أيام من التدرب منفردا بسبب بعض الآلام العضلية، وذلك استعدادا لخوض غمار الدوري الإيطالي والمباراة الأولى أمام بارما يوم السبت.

وافتقد "البيانكونيري" خدمات النجم البرتغالي في آخر مواجهتين وديتين، أمام فريق الشباب بالنادي وتريستينا، قبل أن ينضم لزملائه خلال مران الأمس بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته لمباراة افتتاح الموسم.

وأشار بطل إيطاليا في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن 'الدون' انضم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، بينما غاب المدرب ماوريسيو ساري بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وسيحاول مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق التعافي سريعا، ليجلس على مقعد المدير الفني أمام بارما، يوم السبت المقبل.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي
#بارما

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