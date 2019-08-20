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يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع نيمار

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 23:59

يوفنتوس يدخل صراع التعاقد مع نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي اقتحم صراع التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "غلوبو سبورت" البرازيلية، فإن يوفنتوس دخل، الإثنين، في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان حول نيمار.

وأشارت الشبكة، إلى أن يوفنتوس بدأ يستغل ورقة لاعبه باولو ديبالا من أجل الفوز بخدمات نيمار، حيث تغير موقف الأرجنتيني في تورينو، تغيرًا جذريًا مؤخرًا.

وأضافت "باريس سان جيرمان مهتم بضم ديبالا، نظرًا لكونه بديلًا مثاليًا لنيمار، خاصًة بعدما صرح توماس توخيل المدير الفني لباريس، بأنه لا يمكن رحيل نيمار دون توفير بديلا له".

وأفاد التقرير، بأن انتقال نيمار لصفوف ريال مدريد أو فريقه السابق برشلونة، لازال خيارًا واردًا، لكن يوفنتوس أصبح منافسًا شرسًا على هذه الصفقة.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس
#برشلونة
#ريال مدريد

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