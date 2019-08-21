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كريستيانو رونالدو: قد أنهي مسيرته العام المقبل!

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 15:24

كريستيانو رونالدو: قد أنهي مسيرته العام المقبل!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن موعد نهاية مسيرته الكروية، بينما يتقدم حاليا نحو عامه الـ35.

وذكر كريستيانو خلال تصريحات للتلفزيون البرتغالي "قد أنهي مسيرتي العام المقبل، وقد ألعب حتى أبلغ من العمر 40 أو 41 عامًا".

وتابع: "لا أعرف ما سيحدث، لذلك ما أقوله دائمًا هو أنه يجب علي الاستمتاع بهذه اللحظة، لأن الحاضر الذي أعيشه ممتاز ويجب أن أستمتع به".

وواصل: "لا أحتاج الآن إلى كرة القدم ماليًا كي أعيش بشكل جيد.. أتمتع بوضع مستقر على المستوى المالي، لكن ما كنت أحتاجه هو الانضمام إلى مشروع جذاب، وقد وجدت ذلك في يوفنتوس".

وأردف رونالدو: "لقد كنت دائمًا أحب هذا الفريق (يوفنتوس).. إنه الأفضل في إيطاليا ومن الأفضل في العالم، كما أنه يقاتل لتحقيق إنجازات على المستوى الأوروبي".

واستطرد الدولي البرتغالي: "بعد أن حققت انتصارات في إنجلترا وإسبانيا انضممت إلى يوفنتوس، وفزت أيضًا بالدوري هنا، وأنا سعيد لوجودي في تورينو".

وأتم بقوله: "الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونحن أيضًا لدينا نفس الهدف.. لكن يجب ألا نتعامل مع الأمر وكأنه هاجس، وإنما سندع الأمور تسير في طريقها ونتقدم خطوة بخطوة".


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس

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