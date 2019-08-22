ريال مدريد يُعير "ميسي اليابان" كوبو لريال مايوركا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن انتقال لاعب وسطه الهجومي، الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، الّذي يلقّب باسم "ميسي اليابان"، إلى نادي ريال مايوركا، على سبيل الإعارة، وذلك اليوم الخميس.

ونشر الناديان، ريال مدريد ورال مايوركا، بيانًا جاء فيه أن "اتفق ريال مدريد وريال مايوركا على نقل تاكيفوسا كوبو بالإعارة هذا الموسم حتى 30 حزيران/ يونيو 2020".

وأضاف نادي ريال مايوركا أن كوبو هو "أحد أبرز المواهب في عالم كرة القدم، ويتميز بجرأته ونوعيته العالية مع الكرة.. يتحدث كوبو الإسبانية بطلاقة بعد صعوده من أكاديمية برشلونة، وبعمر الثامنة عشرة يحمل ألوان منتخب اليابان".

وكان حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز دوري أبطال أوروبا، وقد تعاقد مع كوبو مع نادي أف سي طوكيو في حزيران/ يونيو الماضي، إلّا أنّ الأخير سيسمح لابن الثامنة عشرة باكتساب الخبرة في صفوف مايوركا.

وسيتدرب كوبو مع زملائه الجدد للمرة الأولى غدا الجمعة، عشية خوض مايوركا مباراته الثانية هذا الموسم في الدوري على ارضه ضد ريال سوسييداد. بعد أن استهل الفريق الصاع مشواره في الليغا بفوزه على إيبار 2-1 الأسبوع الماضي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه إلى أكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد إلى اليابان عام 2015 إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من أن اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدماته بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويًّا، أي ما يعادل 2،25 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام يابانية. وسجل كوبو أربعة أهداف بقميص فريقه طوكيو "أف سي في" الدوري الياباني.