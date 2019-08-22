  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يُعير "ميسي اليابان" كوبو لريال مايوركا

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 22:25

ريال مدريد يُعير "ميسي اليابان" كوبو لريال مايوركا
كوبو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن انتقال لاعب وسطه الهجومي، الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، الّذي يلقّب باسم "ميسي اليابان"، إلى نادي ريال مايوركا، على سبيل الإعارة، وذلك اليوم الخميس.

ونشر الناديان، ريال مدريد ورال مايوركا، بيانًا جاء فيه أن "اتفق ريال مدريد وريال مايوركا على نقل تاكيفوسا كوبو بالإعارة هذا الموسم حتى 30 حزيران/ يونيو 2020".

وأضاف نادي ريال مايوركا أن كوبو هو "أحد أبرز المواهب في عالم كرة القدم، ويتميز بجرأته ونوعيته العالية مع الكرة.. يتحدث كوبو الإسبانية بطلاقة بعد صعوده من أكاديمية برشلونة، وبعمر الثامنة عشرة يحمل ألوان منتخب اليابان".

وكان حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز دوري أبطال أوروبا، وقد تعاقد مع كوبو مع نادي أف سي طوكيو في حزيران/ يونيو الماضي، إلّا أنّ الأخير سيسمح لابن الثامنة عشرة باكتساب الخبرة في صفوف مايوركا.

وسيتدرب كوبو مع زملائه الجدد للمرة الأولى غدا الجمعة، عشية خوض مايوركا مباراته الثانية هذا الموسم في الدوري على ارضه ضد ريال سوسييداد. بعد أن استهل الفريق الصاع مشواره في الليغا بفوزه على إيبار 2-1 الأسبوع الماضي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه إلى أكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد إلى اليابان عام 2015 إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من أن اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدماته بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويًّا، أي ما يعادل 2،25 مليون دولار، بحسب وسائل إعلام يابانية. وسجل كوبو أربعة أهداف بقميص فريقه طوكيو "أف سي في" الدوري الياباني.


#ريال مدريد
#ريال مايوركا

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أبناء سخنين يستهل الدوري بالفوز على هـ. أم الفحم
أبناء سخنين يستهل الدوري بالفوز على هـ. أم الفحم

2019-08-22

توتنهام يعلن انتقال لاعب الوسط نكودو إلى نادي بشيكطاش
توتنهام يعلن انتقال لاعب الوسط نكودو إلى نادي بشيكطاش

2019-08-22

صحف فرنسية تتحدث عن تصلب نادي العاصمة في بيع نيمار
صحف فرنسية تتحدث عن تصلب نادي العاصمة في بيع نيمار

2019-08-22

الأكثر قراءة

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

جسر الملك حسين: اعتقال فلسطيني بادعاء محاولة خنق جندي إسرائيلي

2019-08-21
كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

كفر قرع: مصابان بإطلاق نار واعتداء على شابة بعد مقتل والدها

2019-08-21
نيمار يخرج عن صمته برسالة غامضة!

نيمار يخرج عن صمته برسالة غامضة!

2019-08-21
ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

ترامب يكرر فرزه ليهود أميركا: خونة لإسرائيل أم لا؟

2019-08-21
نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

نتنياهو يتراجع عن خطاب بأوكرانيا بعد ضغوط روسيا

2019-08-21