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مانشستر يونايتد يخسر بملعبه أمام كريستال بالاس

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 20:00

مانشستر يونايتد يخسر بملعبه أمام كريستال بالاس
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

ألحق فريق كريستال بالاس الهزيمة بمضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا كريستال بالاس كل من اللاعبين جوران ايو وباتريك فان انهولت، وفي المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب دانيل جيمس.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

مجريات المباراة:

من خطأ دفاعي ساذج، أخطأ فيكتور لينديلوف في التعامل مع كرة طولية لعبها حارس مرمى كريستال بالاس، لينفرد أيو بالمرمى، ويسجل بسهولة في شباك دي خيا، ليتقدم الفريق اللندني عكس سير اللعب.

وتجرأ ثلاثي وسط كريستال بالاس شيخو كوياتي وماك آرثر وميليوجيفيتش، وتقدموا للأمام مستغلين اندفاع المانيو لإدراك التعادل، وكاد زاها أن يضيف الهدف الثاني لولا تألق دي خيا.

وخسر سولسكاير تبديله الأول مبكرا بعد مرور 34 دقيقة حيث غادر لوك شاو الملعب لإصابة عضلية، وحل مكانه أشلي يونغ الذي سدد كرة سهلة في أحضان الحارس.

واندفع لاعبو مانشستر يونايتد للأمام ولكن كانت المحاولات عشوائية عبر راشفورد وجيمس ويونغ، لذا لم تؤت ثمارها، ليتحرك المدرب النرويجي لتنشيط الصفوف بتبديل ثان بإشراك ميسون جرينوود مكان لينغارد.

وانشغل نجوم مانشستر يونايتد بالاعتراض على قرارات الحكم والمطالبة باحتساب ركلات جزاء ضد مدافعي كريستال بالاس، حتى جاءت الهدية بعرقلة ميليوجيفيتش للمنطلق من الخلف ماكتوميناي، إلا أن راشفورد أضاع ركلة الجزاء بتسديد الكرة في القائم الأيمن بالدقيقة 70.

واستشعر هودسون الخطر، لذا أسرع لتأمين التكتل الدفاعي وتجديد الدماء في آخر ربع ساعة بإشراك كريستيان بينتيكي ثم تاونسند وجيمس ماكارثي مكان آيو وشلوب وكوياتي.

وارتبك أصحاب الأرض بعد إضاعة ركلة الجزاء، لذا افتقدت محاولات بوغبا وماغواير ويونغ للدقة المطلوبة على المرمى، بينما رمى سولسكاير بورقته الأخيرة على مقاعد البدلاء قبل خمس دقائق من النهاية بإشراك خوان ماتا مكان ماكتوميناي.

وكافأ القدر مانشستر يونايتد في وقت قاتل، فمن هجمة منظمة تبادل راشفورد الكرة مع مارسيال الذي مهدها إلى دانييل جيمس، ليسجل اللاعب الشاب هدفا رائعا في المقص الأيسر.

ولم تنته الإثارة عند هذا الحد، حيث احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع، تباطأ خلالها بول بوغبا في تمرير الكرة لزميله، لترتد الهجمة على مرمى الشياطين، يسجل منها فان آنهولت هدفا قاتلا في مرمى دي خيا وسط حسرة كبيرة لأنصار مانشستر في ملعب أولد ترافورد.


#مانشستر يونايتد
#كريستال بالاس
#الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يخسر بملعبه أمام كريستال بالاس

مانشستر يونايتد يخسر بملعبه أمام كريستال بالاس

مانشستر يونايتد يخسر بملعبه أمام كريستال بالاس

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