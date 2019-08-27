محاولة أخيرة من برشلونة لاستعادة نيمار

ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا حصل في مفاوضات برشلونة الإسباني من أجل استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن وفدًا من برشلونة غادر أمس إلى باريس، لتقديم العرض الأخير للبارسا في الميركاتو بشأن نيمار.

وتكون وفد النادي الكاتالوني من إيريك أبيدال السكرتير الفني وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة وأوسكار جراو المدير التنفيذي.

وسبق أن قدم برشلونة عرضًا في الأسبوع الماضي يتضمن ضم نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند شراء اختياري في صيف 2020 مقابل 140 مليون يورو، إضافة إلى بند آخر بإلزامية الشراء في صيف 2021 مقابل 170 مليونًا.

وأشار الصحيفة إلى أن العرض الجديد لبرشلونة سيكون على شاكلة الصيغة الأخيرة التي تم عرضها على سان جيرمان لضم نيمار.

وأوضحت أن المفاوضات قد تضمن إدراج بطاقة الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي فقد حصانته في "كامب نو" وأصبح متاحًا في الميركاتو، بسبب كثرة إصاباته وعدم انضباطه.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن مسؤولي برشلونة لم يسافروا إلى باريس بتفاؤل مفرط بشأن حسم الصفقة، كما لا يزالون ينتظرون تحدث نيمار بشكل علني عن رغبته في العودة إلى "كامب نو".