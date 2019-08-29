إشبيلية وأتلتيكو لفوز ثالث وبرشلونة عالق بإصابة ميسي

عرب ٤٨ / أ ف ب

يتطلع فريق إشبيلية لفوز ثالث بالدوري الإسباني، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق إيبار، حيث اعتبر خولن لوبيتيغي مدرب إشبيلية أنه من "من غير المجدي" النظر إلى ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد مرحلتين فقط من انطلاقه.

ويبحث الفريق الأندلسي عن فوزه الثالث تواليا عندما يفتتح المرحلة الثالثة مستضيفا سلتا فيغو، غدا الجمعة.

ونجح الفريق الذي يشرف عليه مدرب ريال مدريد والمنتخب السابق في تحقيق انتصارين خارج قواعده على إسبانيول 2-صفر وغرناطة 1-صفر.

وقال لوبيتيغي لصحيفة "ماركا" "ما نقوم به الآن هو التركيز على المباراة المقبلة. من غير المجدي النظر إلى ترتيب الدوري بعد مرحلتين فقط على بدايته. الأهم هو الفوز على سلتا الجمعة".

واحتفل المدرب الباسكي في تمارين، أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الثالث والخمسين، على غرار اللاعب الجديد في الفريق المهاجم الهولندي لوك دي يونغ (29 عاما).

وقال رئيس النادي خوسيه كاسترو "نحن أحد فريقين أحرز ست نقاط من أصل ست. الجميع متحمس، نحن في الصدارة. لدينا فريق تنافسي يعرف كيف يلعب".

في المقابل، يأمل سلتا فيغو في إحراز فوزه الأول خارج أرضه في 12 مباراة. ويعود فوزه الأخير خارج قواعده إلى 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمام فياريال 3-2، وبعدها مُني بثماني خسارات تواليا.

ويستضيف أتلتيكو مدريد الذي حقق انتصارين أيضا إيبار، يوم الأحد، مع جوهرته الجديدة البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بنحو 120 مليون يورو.

وتخطى أتلتيكو خيتافي وليغانيس بنتيجة واحدة (1-صفر)، برغم خسارة الفرنسيين لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، انطوان غريزمان (برشلونة)، ورودريغو هرنانديز (مانشستر سيتي الانكليزي).

وقد تخسر تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني التي رحل عنها أيضا المدافع الأوروغواي المخضرم دييغو غودين (انتر الإيطالي) وخوانفران (ساو باولو البرازيلي)، أيضا المتألق الأرجنتيني انخل كوريا لميلان الإيطالي، لكنها اقتربت من ضم رودريغو مورينو من فالنسيا قبل إقفال باب الانتقالات في 2 أيلول/سبتمبر.

وبحال قدوم مورينو بصفقة مقدرة بستين مليون يورو، سترتفع حدة المنافسة في القطاع الهجومي في ظل تواجد دييغو كوستا وألفارو موراتا.

وبانتظار تعافي أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي من الإصابة، واستعادة مرتقبة للبرازيلي نيمار، بعد موسمين مخيبين قاريا أمضاهما مع باريس سان جرمان الفرنسي، يحل برشلونة، يوم السبت، على اوساسونا الصاعد من الدرجة الثانية.

وتنفس جمهور حامل اللقب الصعداء بعد التأقلم السريع لمهاجمه الفرنسي غريزمان القادم بصفقة كبيرة من أتلتيكو مدريد.

وسجل بطل العالم ثنائية خلال الفوز الأخير على ريال بيتيس (5-2)، بعد خسارة رجال المدرب ارنستو فالفيردي في المرحلة الأولى على أرض اتلتيك بلباو بهدف متأخر.

وأشارت عدة تقارير إسبانية إلى أن ميسي لم يتعاف تماما من إصابة في ربلة ساقه، وإنه سيعود إلى فريقه بعد فترة التوقف الدولية.

وفي مدريد، تتركز الأنظار على الإصابات المتلاحقة لريال مدريد، الذي أنفق 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.

وكان لاعب الوسط الدولي ايسكو آخر المصابين بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ.

ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته". في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدة غياب "هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وخاض إيسكو (27 عاما) مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسيا، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في الدقيقة 68 بالمهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش، علما أن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية.

ويفتقد ريال جهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازار (الفخذ الأيسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب في ربلة الساق، وإبراهيم دياز والبرازيلي رودريغو.

كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فيرلان مندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.