تطور جديد في مفاوضات برشلونة لضم نيمار!

أفادت تقارير صحفية، بأن المفاوضات الجارية بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي شهدت تطورا بخصوص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة أرسل خطابًا إلى سان جيرمان بأنه لن يقبل تقديم أي عرض لضم نيمار، لا يتضمن إدراج لاعبين ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أقدم على تلك الخطوة، لإبلاغ سان جيرمان بالنهج الذي ينوي السير عليه في المفاوضات، ولإعلام النادي الباريسي بأنه لن يتم دفع 215 مليون يورو مقابل ضم نيمار.

وأوضح مصدر داخل برشلونة أن البارسا سيواصل سعيه لإبرام الصفقة حتى النهاية، طالما أن سان جيرمان يترك الباب مفتوحًا حتى نهاية الميركاتو الصيفي، الإثنين المقبل.

كما يواصل مسؤولو برشلونة، العمل على إقناع الفرنسي عثمان ديمبلي بأن يكون ضمن صفقة عودة نيمار إلى "كامب نو".

يذكر أن آخر عرض قدمه برشلونة لسان جيرمان بالأمس، تضمن بطاقة كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش وإعارة ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، وهو ما تم رفضه من جانب النادي الباريسي.