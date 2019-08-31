الحكم بالسجن على صاحب التغريدات العنصرية ضد صلاح

أفادت تقارير صحفية، بأنه جرى إصدار حكم ضد شخص قام بكتابة تغريدات عنصرية ضد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن القضاء أصدر حكمًا على هذا الشخص بالسجن مع وقف التنفيذ.

ونشر المشجع الذي يدعى هايلاند وينتمي إلى إيفرتون صورًا مفبركة لمحمد صلاح وهو يرتدي سترات ناسفة، كما سخر من الإسلام.

وتم إبلاغ شرطة ميرسيسايد عن تلك التغريدات يوم 6 آب/أغسطس الماضي، وبعد يومين تم القبض على هايلاند في منزله.

وقال هايلاند في وقت لاحق خلال التحقيقات "أعلم أنني سأتهم.. أنا من كتبت تلك التغريدات".

وأقر هايلاند، بأنه أذنب بارتكاب أعمال عنصرية وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

وقالت النيابة العامة، إنه حكم أمس الجمعة، على هايلاند، بالسجن لمدة ستة أسابيع، مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرًا.

كما أمره القاضي بالعمل لمدة 200 ساعة غير مدفوعة الأجر، و14 يومًا من متطلبات نشاط إعادة التأهيل، بما في ذلك حضور دورة لتعزيز الكرامة الإنسانية.