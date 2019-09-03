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تقارير: ميسي توسل لنيمار من أجل العودة

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 21:10

تقارير: ميسي توسل لنيمار من أجل العودة
نيمار وميسي (أ ف ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، قام بإرسال رسالة نصية إلى النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، يتوسل إليه من خلالها من أجل العودة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

وكان نيمار قريبًا من العودة إلى برشلونة هذا الصيف، لكن عدم توصل البارسا لاتفاق مع سان جيرمان، أوقف الصفقة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي قال في رسالته إلى نيمار إن برشلونة يحتاج إليه مرة أخرى، من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع نيمار للتفكير في مغادرة سان جيرمان، والعودة إلى كاتالونيا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه لو كان الأمر بيد نيمار، لوافق على طلب ميسي فورًا، وعاد إلى كامب نو.

وعقدت إدارة سان جيرمان اجتماعًا مع قيادة "أولتراس سان جيرمان" وطالبوهم من خلاله بوقف الهجوم على نيمار، بعد تأكد استمراره واعتباره أهم نجم في الفريق.


#ليونيل ميسي
#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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