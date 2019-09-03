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مانشستر يونايتد يخطط لتحصين نجمه من ريال مدريد

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 15:23

مانشستر يونايتد يخطط لتحصين نجمه من ريال مدريد
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ تحركه من أجل تحصين أحد نجومه من أطماع مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

وضغط "الميرنغي" بقوة من أجل الظفر بخدمات بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية، إلاّ أن مانشستر يونايتد رفض التفريط في خدمات نجمه، الذي يُعد دعامة أساسية في مشروع مدرب "الشياطين الحمر" أولي جونار سولسكاير.

ويبدو أن مانشستر يونايتد، يرغب مبكراً في تحصين نجمه من أطماع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن إدارة "الشياطين الحمر" بدأت التحرك من الآن، بهدف ضمان بقاء بول بوغبا مع الفريق لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يريد تمديد عقد بوغبا، والذي ينتهي صيف سنة 2021.

وأضافت أن إدارة "الشياطين" الحمر اقترحت على الدولي الفرنسي تمديد عقده لسنة إضافية.


#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

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