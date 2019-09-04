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إنتر ميلان يقتحم صراع التعاقد مع إريكسن

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 15:58

إنتر ميلان يقتحم صراع التعاقد مع إريكسن
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن.

وارتبط إريكسن بالانتقال إلى أندية ريال مدريد، مانشستر يونايتد ويوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إنتر ميلان بات مهمتًا للغاية بالتعاقد مع إريكسن، وقد ينقض على الصفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يوقع اللاعب على عقد جديد رفقة سبيرز.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في حزيران/يونيو المقبل، ولذلك فإن إدارة النادي اللندني لن تمانع في رحيل اللاعب برسوم منخفضة في انتقالات الشتاء المقبلة.

وجاء قرار اقتحام إنتر لصراع التعاقد مع إريكسن بناء على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، الذي بات يضع اللاعب في مقدمة أهدافه للميركاتو الشتوي.

يذكر أن توتنهام سبق أن حاول الحفاظ على خدمات إريكسن، وعرض عليه الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، إلا أن عرض السبيرز قوبل بالرفض.


#كريستيان إريكسن
#توتنهام هوتسبير
#إنتر ميلان

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