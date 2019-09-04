مونديال 2022: ما سر إطلاق الشعار يوم 3 أيلول؟

كشفت تقارير صحفية، عن السبب والسر وراء الكشف عن شعار بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر، في يوم 3 أيلول/سبتمبر الجاري، بحيث أن اختيار الوقت لم يكن مجرد صدفة أو تم اختياره بشكل عشوائي.

هذا اليوم يتزامن مع مناسبة تاريخية لقطر وهو عيد الاستقلال الوطني، ففي الثالث من أيلول/سبتمبر من العام 1971 حصلت الدوحة على استقلالها عن الحكم البريطاني حينما أسدل الستار على اتفاقية الحماية الموقعة بين الدولتين.

كما ستقام مباراة نهائي البطولة بالتزامن مع اليوم الوطني لقطر والذي يقام سنويا لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر 18 كانون الأول/ديسمبر من العام 1878.

وتسابق اللجنة العليا للمشاريع والإرث الزمن، من أجل تجهيز مشروعات البنية التحتية الرياضية التي ستستضيف فعاليات كأس العالم، مثل الاستادات والمنشآت التابعة لها، وكذا المرافق الحيوية مثل خطوط السكك الحديدة التي تربط بين المدن المستضيفة لمباريات البطولة.

وبالفعل، أعلنت اللجنة أنها انتهت بالفعل من أكثر من 75% من الاستعدادات الخاصة بالمونديال، حيث دشنت بالفعل استادين، خليفة الدولي والجنوب في مدينة الوكرة، من إجمالي 8 ملاعب ستقام عليها البطولة.

وعُرض الشعار على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأميركتين: الولايات المتحدة الأميركية (تايمز سكوير، وبرودواي، وبين شارعي 44 و45، ونيويورك)، الأرجنتين (جنرال باز واي 15 دي أجوستو، وبوينس أيرس)، البرازيل (ميترو دوميناشن سي ستايشن، وساو باولو)، تشيلي (إيه في كينيدي، وبادريه هورتادو، وسانتييغو) والمكسيك (شارع برينسيبال، ومكسيكو سيتي).

وعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ويستفيلد ستراتفورد سيتي، وفور ديالز، ويستفيلد سكوير، ويستفيلد)، فرنسا (جريه دو نورد، وباريس)، ألمانيا (محطة برلين للقطارات)، إيطاليا (سيمبيون، وأكرو ديه لا باس، وميلانو)، إسبانيا (مدريد، وكاياو) وروسيا (نوفيه أربات 2، وموسكو).

كما عرض شعار مونديال قطر 2022 في تركيا عبر الشاشات العملاقة في كل من يلدز، زوهاراتبابا، باتشيسير كيسم، تاسديلين، معمار سنان، كافيرجا، هارباي، ومركز، برباروس، ليفازيم، الهند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، كوريا الجنوبية (كويكس كراون، وسول) وجنوب إفريقيا (شارع أليس، وساندتون، وجوهانسبرغ).