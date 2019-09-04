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يوفنتوس يخطط للانقضاض على نجم توتنهام

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 21:52

يوفنتوس يخطط للانقضاض على نجم توتنهام
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن اليوفي بدأ يصوب أنظاره تجاه لاعب الوسط الدانماركي، كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، والذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.

وكان إريكسن على رادار العديد من الأندية هذا الصيف، لعل أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن مغالاة مسؤولي توتنهام في مطالبهم المالية أفسد الصفقة.

وينتظر يوفنتوس لحين انتهاء الموسم الحالي، من أجل خطف إريكسن، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق معه في كانون الثاني/يناير المقبل، وهي بداية الفترة القانونية للتفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم وسط ملعبه في ظل تقدم عمر سامي خضيرة وبليز ماتويدي، وعدا اقتناع ساري بإيمري كان، إضافة إلى إمكانية رحيل ميراليم بيانيتش.

وكان يوفنتوس قد أبرم صفقتين مجانيتين هذا الصيف، بضم لاعبي وسط آرسنال وباريس سان جيرمان، آرون رامسي وأدريان رابيو، بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم.


#كريستيان إريكسن
#يوفنتوس
#توتنهام هوتسبير
#ريال مدريد
#مانشستر يونايتد

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