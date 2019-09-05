ديل بوسكي يرفض عودة نيمار إلى إسبانيا

صرح مدرب إسبانيا السابق، فيسنتي ديل بوسكي، إنه لو كان الأمر بيده لرفض عودة نيمار مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن كان هدفا لبرشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة رغم احترامه لموهبته وقدراته كلاعب.

وعقد برشلونة جلسات تفاوض عديدة مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى كامب نو بعد عامين من رحيله إلى بطل فرنسا في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (245 مليون دولار).

لكن فشل الناديان في التوصل لاتفاق حتى إغلاق باب الانتقالات يوم الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري وزعم المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، أن بطل إسبانيا لم يعرض الثمن المطلوب.

كما أشار إلى أن ناديه تواصل مع ريال مدريد بشأن المهاجم البرازيلي.

وسجل نيمار 51 هدفا مع سان جيرمان في موسمين وابتلي بإصابات قوية في مراحل مهمة بالموسم، كما دخل في نزاع مع زميله إدينسون كافاني حول تسديد ركلات الجزاء.

وقال ديل بوسكي لأحد البرامج التلفزيونية "اعتقد أنه كان من مصلحة الدوري الإسباني عودته ولكن إذا كنت مدربا لفريق لما وافقت على عودته".

وأضاف "رغم أنه لاعب رائع لن أفكر كثيرا في ضمه لأسباب أخرى".

وانتقد ديل بوسكي، الفائز مع إسبانيا بكأس العالم 2010 وببطولة أوروبا 2012 إضافة إلى لقبين بدوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد، نيمار سابقا عندما ترك برشلونة في 2017.

وتابع "لم يتصرف بشكل جيد مع برشلونة بل تعامل بشكل سيء جدا".

وأضاف: "إذا استطلعت آراء جماهير برشلونة اعتقد أن أكثر من نصف العدد لا يرغب في عودته ويوجد سبب لهذا".