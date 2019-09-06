زيدان يتلقى دفعة بعودة 3 لاعبين للتدريب

خاض ريال مدريد الإسباني حصته التدريبية صباح اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة ليفانتي القادمة، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشارك الثلاثي المُصاب إبراهيم دياز، خاميس رودريغيز، وإيدين هازارد في جزء من المران، ضمن رحلة تعافيهم للعودة بعد التوقف.

وبغياب اللاعبين الدوليين، واصل لاعبو الفريق الأول للميرنغي استعداداتهم تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث بدأ المران بالإحماء ثم عدة تدريبات مختلفة للضغط والحيازة على الكرة.

وفي نفس السياق، واصل ماركو أسينسيو وإيسكو تدريباتهم الخاصة للتعافي من إصاباتهما.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، برصيد 5 نقاط من انتصار على سيلتا فيغو وتعادلين أمام بلد الوليد وفياريال.