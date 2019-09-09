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برشلونة سيواجه فالنسيا بالثلاثي الناري

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 10:08

برشلونة سيواجه فالنسيا بالثلاثي الناري
ميسي وسواريز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني سيواجه نظيره فالنسيا ضمن أحداث الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بالثلاثي الهجومي الناري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيخوض المباراة لأول مرة هذا الموسم بالثلاثي الناري في الهجوم، والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

وكان ميسي يعاني من مشكلات عضلية أبعدته عن مباريات الفريق في بداية الموسم.

وأفادت تقارير مؤخرًا بأن ميسي تعرض لانتكاسة جديدة في إصابته وسيغيب لشهر آخر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكاتالوني نفت ذلك.

أما سواريز فقد تعافى من آلام في الساق اليمنى، والتي تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو بافتتاح الليغا.

وسيكون عثمان ديمبلي، هو الغائب الوحيد عن هجوم برشلونة في المباراة، حيث أنه يحتاج إلى أسبوع آخر من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة.


#ليونيل ميسي
#لويس سواريز
#فالنسيا
#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#الدوري الإسباني

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