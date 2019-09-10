  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار في الشتاء

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 19:19

سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار في الشتاء
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تسعى للاستغناء عن خدمات نجم الفريق البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، يريد التخلص من نيمار، وسيفتح الباب أمام رحيله في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضحت أنَّ ليوناردو، ونيمار، سيقضيان معًا 4 أشهر في باريس بشكل إجباري، بعد أن فشلت كل محاولات رحيل اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي المنتهي.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يزال يراقب وضع نيمار في باريس، ويحافظ على اتصالاته مع ممثلي اللاعب البرازيلي.

يُذكر أنَّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، سبق أن أكد أن النادي الكاتالوني لن يضم نيمار، في الميركاتو الشتوي المقبل.


#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#برشلونة

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يستهدف إبرام صفقة مميزة
برشلونة يستهدف إبرام صفقة مميزة

2019-09-10

محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو
محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو

2019-09-10

نجم ليفربول على رادار ريال مدريد
نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

2019-09-10

الأكثر قراءة

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

2019-09-09
تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

2019-09-09
قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

2019-09-09
انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

2019-09-09
تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

2019-09-09