سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار في الشتاء

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تسعى للاستغناء عن خدمات نجم الفريق البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، يريد التخلص من نيمار، وسيفتح الباب أمام رحيله في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضحت أنَّ ليوناردو، ونيمار، سيقضيان معًا 4 أشهر في باريس بشكل إجباري، بعد أن فشلت كل محاولات رحيل اللاعب البرازيلي في الميركاتو الصيفي المنتهي.

وأكدت مجلة "فرانس فوتبول" أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يزال يراقب وضع نيمار في باريس، ويحافظ على اتصالاته مع ممثلي اللاعب البرازيلي.

يُذكر أنَّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، سبق أن أكد أن النادي الكاتالوني لن يضم نيمار، في الميركاتو الشتوي المقبل.