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ميسي يخطف جائزة من فان دايك وكريستيانو

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 09:03

ميسي يخطف جائزة من فان دايك وكريستيانو
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

خطف نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، جائزة جديدة من الثلاثي نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، نجم ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان ديك ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وحصد ميسي جائزة التميز في الأداء الرياضي السنوي، والتي تمنحها شبكة "ESPN" العالمية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي توج بهذه الجائزة متفوقًا على لاعبين مهمين بحجم رونالدو وفان دايك ومبابي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حفل توزيع الجوائز كان في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ولم يكن ميسي حاضرًا،

وحصد أيضًا عددًا من اللاعبين جوائز مثل بطلة العالم أليكس مورجان، سام كير، وزلاتان إبراهيموفتش.

يُذكر أن ميسي خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك، وسيستمر الصراع على جائزة "ذا بيست" التي يُصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينافسه عليها المدافع الهولندي ورونالدو.


#ليونيل ميسي
#برشلونة
#كريستيانو رونالدو
#فيرجيل فان دايك
#كيليان مبابي

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