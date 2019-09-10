يوفنتوس يسعى لتحصين نجمه من سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف تجديد عقد أحد نجومه خلال الفترة القادمة، بعد تردد أنباء حول اقترابه من الرحيل واهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يرغب في تمديد عقد الدولي الفرنسي، بليز ماتويدي، الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2020.

وأوضحت أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للبيانكونيري، سيجلس مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العرض الجديد.

وقالت مصادر قريبة من اللاعب للصحيفة "ماتويدي عاش صيفًا هادئًا، وهو دائمًا هادئ بطبعه، إنه سعيد جدًا في إيطاليا حيث يشعر هو وعائلته بالراحة التامة".

وختمت "توتو سبورت" بأن سان جيرمان سيواجه صعوبة كبيرة في ضم ماتويدي، مع اقترابه من تمديد عقده.