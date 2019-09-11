  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 01:01

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

حقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب أندورا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثلاثية المنتخب الفرنسي كل من اللاعبين كينغسيلي كومان وكليمونت لينغليت ووسام بن يدر.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الفرنسي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في بقي رصيد منتخب أندورا خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

نوع ديشامب في هجومه على مرمى أندورا، وكان كل لاعبي فرنسا بلا استثناء أسلحة فعالة للغاية على مرمى المنافس، الذي لم يصمد سوى 18 دقيقة فقط، حتى انفرد كومان بالمرمى بعد تمريرة من جوناثان إيكونيه ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي.

تحمل غوميز حارس مرمى أندورا عبئا ثقيلا، حيث تصدى لعدة تسديدات من رافائيل فاران وجيرو، كما أنقذ مرماه من ركلة جزاء سددها أنطوان غريزمان.

كما كان الظهيران لوكاس ديني وليو ديبوا نشيطين للغاية، وأمطرا منطقة جزاء أندورا بالعديد من الكرات العرضية وكذلك التسديدات المباشرة.

وأجهز منتخب فرنسا على ضيفه مبكرا بعد مرور 7 دقائق فقط من الشوط الثاني، ومن ركلة حرة لعبها جريزمان وانقض عليها لينجليه برأسه في الشباك.

وكان القدر رحيما بحارس مرمى أندورا، حيث أبعدت العارضة فرصتين لكينغسلي كومان وموسى سيسوكو، كما هدد كورنتين توليسو مرمى أندورا بأكثر من فرصة.

وبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا إراحة لاعبيه بحلول الدقيقة 63 حيث شارك توماس ليمار ووسام بن يدر ثم نبيل فقير مكان إيكوني وجيرو وكومان.

ولم يكن بدلاء فرنسا أقل نشاطا، حيث سدد بن يدر كرة بجوار القائم الأيمن، قبل أن يصوب نبيل فقير ركلة ثابتة أبعدها حارس مرمى أندورا بصعوبة بالغة قبل أن يكملها بن يدر في الشباك مختتما الاستعراض الهجومي لأصحاب الأرض.


#فرنسا
#أندورا
#كأس أمم أوروبا
#يورو 2020

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة

تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصفيات يورو 2020: إنجلترا تصعق كوسوفو بخماسية
تصفيات يورو 2020: إنجلترا تصعق كوسوفو بخماسية

2019-09-11

تصفيات يورو 2020: سوبر هاتريك كريستيانو يقود البرتغال للفوز
تصفيات يورو 2020: سوبر هاتريك كريستيانو يقود البرتغال للفوز

2019-09-11

برشلونة يستهدف إبرام صفقة مميزة
برشلونة يستهدف إبرام صفقة مميزة

2019-09-10

الأكثر قراءة

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

تصريح مدع في جريمة قتل أمينة فرحات - ياسين

2019-09-09
تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

2019-09-09
قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

قتلى بغارات استهدفت مواقع إيرانية في سورية؛ وحزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية

2019-09-09
انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

2019-09-09
تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

2019-09-09