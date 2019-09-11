ريال مدريد يقرر بيع لاعبه في الشتاء

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني قرر الاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن الاحتفاظ بخدمات ماريانو دياز، حتى نهاية الموسم ستكون مخاطرة، ولذلك فإنه سيتم عرض اللاعب للبيع في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان دياز قد رفض كل العروض التي حصل عليها في الميركاتو الصيفي من ميلان، وروما، على أمل إقناع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بقدراته وأحقيته في المشاركة بانتظام مع الفريق الملكي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن دياز انضم إلى ريال مدريد قادمًا من ليون مقابل 23 مليون يورو، وهو ما يضع النادي الملكي في موقف حرج، بسبب أن اللاعب لا يحصل على أي فرصة في المشاركة بالمباريات.

يُذكر أن زيدان يعتمد على كريم بنزيمة كمهاجم أساسي هذا الموسم، بينما يحصل الوافد الجديد لوكا يوفيتش على بعض دقائق المشاركة كخيار ثان.