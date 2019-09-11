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كريستيانو: لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 09:37

كريستيانو: لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى نجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصاحب "السوبر هاتريك" التاريخي أمام ليتوانيا، ليتوانيا لكن أشار في الوقت ذاته إلى أن الهدف الجماعي أهم وأسمى.

وحققت البرتغال فوزًا عريضًا على مضيفتها ليتوانيا بنتيجة 5-1، ضمن تصفيات أمم أوروبا، سجل منها رونالدو 4 أهداف.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب المباراة "كما أقول دائمًا، لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز، ربما تعلمت هذا لما حققته من ألقاب جماعية، فالشيء المهم هو مساعدة المنتخب الوطني".

وعن تسجيله لهدف ضد صربيا وأربعة أهداف ضد ليتوانيا، قال "هدفي هو الاستمرار على هذا الخط".

وتابع "أصعب شيء تم القيام به بالفعل، وهو الفوز على صربيا واليوم على ليتوانيا".

وأكمل: "لقد اقتربنا، المباريات القادمة ستكون ضد لوكسمبورج وأوكرانيا، إذا فزنا، أعتقد أنها ستكون كافية".


#كريستيانو رونالدو
#البرتغال
#كأس أمم أوروبا
#تصفيات
#يورو 2020

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