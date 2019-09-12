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غموض حول عودة غوريتسكا للملاعب في الوقت القريب

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 09:47

غموض حول عودة غوريتسكا للملاعب في الوقت القريب
(أ ب)
عرب ٤٨

كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس الأربعاء، إجراء لاعب وسط فريق كرة القدم الأول بالنادي، ليون غوريتسكا، عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة مفاجئة خلال تواجده في معسكر المنتخب الألماني خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "سيتعين على البايرن عدم الاستعانة بخدمات اللاعب الدولي الألماني ليون غوريتسكا في الوقت الحالي".

وأضاف "في الأسبوع الماضي، أصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في فخذه الأيسر مرة أخرى في تدريبات المنتخب الألماني في إطار استعداداته للمباراة الدولية ضد هولندا، لذلك، كان عليه أن يخضع لعملية جراحية".

وأشارت وسائل إعلام ألمانية، أنه كان من المتوقع أن يعود اللاعب سريعًا للملاعب قبل أن يتم اللجوء لإجراء عملية جراحية، دون الكشف عن مدة غيابه.


 


#بايرن ميونخ
#غوريتسكا
#عملية جراجية
#تاريخ العودة
#المنتخب الألماني
#يورو 2020

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