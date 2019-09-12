ميسي يخرج عن صمته ويعلق عن رغبة برشلونة بضم نيمار

كشف قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم، ليونيل ميسي، أن عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوف النادي الكاتالوني في فترة الانتقالات الصيفية كان ستجعله "سعيدا"، مؤكدا في الوقت ذاته أن برشلونة قادر على الفوز بالألقاب من دون النجم البرازيلي.

وأوضح ميسي في مقابلة مع صحيفة "سبورت الكاتالونية" نشرت الخميس، أن عودة نيمار الذي كان في برشلونة بين عامي 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، يمكنها فقط أن تقوي بطل إسبانيا.

وقال "سأشعر بالسعادة إذا عاد نيمار"، مضيفا "أنا أتفهم الناس الذين لم يكونوا موافقين على ذلك. هذا أمر طبيعي بعد كل ما حدث حول نيمار، الطريقة التي غادر بها الفريق، الطريقة التي تخلى بها عنَّا".

وتابع "لكن عندما تنظر إلى الناحية الرياضية، بالنسبة إلي نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن الواضح أنه سيحسن فرصنا في تحقيق النتائج التي نريدها".

وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بالعودة إلى ملعب "كامب نو" الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.

وأردف ميسي قائلا "لست مستاء. كنت أتمنى لو عاد إلى صفوفنا وتواجد معنا، ولكن كما قلت، لدينا فريق استثنائي لخوض تحدي الفوز بجميع الألقاب، حتى بدونه".

ونفى ميسي التقارير التي أفادت أنه استخدم نفوذه في محاولة لإجبار مجلس إدارة برشلونة على إتمام الصفقة، وقال "هنا، لست أنا من يعطي الأوامر. لم نقل أبدًا أنه كان يجب التعاقد معه مجددا. لم نطالب بأي شيء".

وأبرز "لا أعرف ما إذا كان النادي (برشلونة) يرغب في عودته. ما أعرفه هو أن نيمار كان يرغب في ذلك بشدة. لكنني أتفهم أنه من الصعب جدا التفاوض مع باريس سان جرمان".

وكان رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، استبعد الأسبوع الماضي أن يضغط بقوة من أجل ضم نيمار في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا الى ان النادي قد يعود مجددا للتفاوض مع النادي الباريسي في صيف 2020.

وكشف بارتوميو أن النجم البرازيلي "قام بكل شيء" للعودة إلى فريقه السابق، لكن برشلونة "لم يستطع تلبية مطالب" النادي الباريسي.

لكن والد نيمار، الذي يتولى أيضا إدارة أعماله، كشف في تصريحات الثلاثاء لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن "المفاوضات بين الناديين لم تنته. أي برازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان حيث يشعر بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة".

وتابع "عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (إلى برشلونة)، يشعر بالحزن" لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.